Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января определил приоритетные задачи развития экономики Узбекистана в 2024 году, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В этом году планируется увеличить ВВП страны минимум на 6% (международные организации ожидают роста в пределах 5,5%) — до 100 млрд долларов.

Было отмечено, что в прошлом году промышленность выросла на 6%, но добавленная стоимость в производстве не превысила 40%.

«Нас не устраивают эти цифры. В основном это связано с импортозависимостью, высоким энергопотреблением и чрезмерными затратами», — сказал глава государства.

Несмотря на снижение налоговой нагрузки на крупные промышленные отрасли, многие из них увеличивают свои издержки вместо того, чтобы приносить доход государству. В частности, на 10 крупных предприятиях расходы росли быстрее, чем доходы.

2024 год станет годом эффективности и снижения издержек для руководителей экономического комплекса и всех государственных предприятий, заявил президент.

Отныне механизмы поддержки в промышленности будут предоставляться в первую очередь продукции, создающей высокую добавленную стоимость и имеющей рынок, подчеркнул он.

Ответственным руководителям поручено утвердить и реализовать меры по увеличению добавленной стоимости на 45%, снижению себестоимости на 15% и обеспечению 7-процентного роста отрасли в 2024 году в разрезе каждого предприятия.

Кроме того, поручено снизить себестоимость в крупных отраслях на 20 трлн сумов, а дебиторскую задолженность — на 8 трлн сумов.

Перед Центром экономических исследований и реформ, Институтом макроэкономических и региональных исследований и Агентством стратегических реформ поставлена задача анализировать не менее 2 отраслей в месяц и предлагать, как снизить затраты, увеличить добавленную стоимость и производительность труда, а также использовать новые возможности.

Главной задачей руководства экономического комплекса в 2024 году станет рост ВВП не менее чем на 6% за счёт повышения эффективности в экономике, отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что дефицит бюджета не должен превысить 4% за счёт укрепления финансовой дисциплины (которая не соблюдается в последние годы).

На этом же совещании президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства на 15% (сейчас их 40), поскольку им не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Для руководителей внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата.