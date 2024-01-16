Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов по итогам кокусов (собрание избирателей) республиканцев в штате Айова. Это первые предварительные внутрипартийные выборы кандидата в президенты от Республиканской партии.

По итогам голосования Трамп получил 51% голосов — это крупнейшая победа в истории партийных собраний, сообщает CNN. На втором месте — губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали 21,2% республиканцев штата. Никки Хейли, бывший посол США в ООН, идёт третьей с 19,1% голосов.

Бизнесмен Вивек Рамасвами, занявший четвёртое место, объявил о завершении своей кампании.

Следующими станут праймериз в Нью-Гемпшире, которые состоятся 23 января. В этом штате у Хейли больше шансов одержать победу над Трампом, отмечает CNN.

Кандидат от республиканцев должен определиться до конца весны. Формальное выдвижение кандидата состоится на съезде Республиканской партии 15−18 июля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Что такое кокусы и праймериз Традиционно выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые — это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Праймериз организуют власти штата. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на национальных партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Чтобы выиграть номинацию в кандидаты, один из претендентов должен получить более чем половины делегатов своей партии. Штат Айова на съезде представляют 40 делегатов. Благодаря своей победе на кокусах в этом штате Трамп получит по меньшей мере 20 делегатов. Всего у республиканцев около 2500 делегатов, а кандидату необходимо 1215 делегатов для выдвижения. У демократов около 3900 делегатов, а для победы претенденту необходимо 1969.

Уголовные дела против экс-президента

В отношении Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела. Он отрицает свою вину по каждому из обвинений. Речь идёт о попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, о штурме Капитолия в январе 2021 года, о незаконном обращении с секретными документами и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.