Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Ислам Джасимов ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба ТПП.

Ислам Джасимов родился 24 марта 1957 года в Ташкентской области.

Первым замглавы ТПП был с лета 2017 года. В 1986—2017 годах работал на ответственных должностях в системе органов прокуратуры. В частности, до назначения в ТПП был начальником управления Генеральной прокуратуры по защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства,

В 1993 году был награждён Почётной грамотой Республики Узбекистан, в 2001 году — медалью «Шуҳрат», в 2017 году — орденом «Дустлик».

Прощание состоится 16 января в мечети «Ислам ота» во время полуденной молитвы.