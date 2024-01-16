Суд по уголовным делам Учтепинского района Ташкента решением от 16 января прекратил административное дело в отношении журналиста интернет-издания Nuz.uz («Новости Узбекистана») Михаила Довлатова по причине отсутствия в его действиях признаков административного правонарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Согласно сообщению, дело было открыто по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (неподчинение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел).

Напомним, 14 января Михаила Довлатова, планировавшего встретиться с жителями одного из кварталов, задержали правоохранители. Его не отпускали около 5 часов и оштрафовали, как ему заявили, за курение в общественном месте.

Редакция, в которой он работает, заявила о грубом нарушении «сразу несколько законов Узбекистана». В их числе законы «О средствах массовой информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», а также порядок и правила задержания.

Журналист также сообщил о задержании жителей, которые намеревались встретиться с ним. По его словам, ему заявляли об организации несанкционированного митинга. На месте планируемой встречи ожидали сотрудники ОВД и автозак.

О том, что в отношении Михаила Довлатова был составлен протокол из-за курения в общественном месте, сообщало и ГУВД Ташкента. О наличии в деле других статей известно не было. МВД Узбекистана инцидент, а также информацию о задержании жителей, спустя два дня так и не прокомментировали.

Агентство информации и массовых коммуникаций во вторник сообщило, что направили запрос в Генеральную прокуратуру для правовой оценки ситуации, получения официального разъяснения от правоохранительных органов и принятия мер для прекращения подобной практики в будущем.