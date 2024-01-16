Во вторник, 16 января, в Ставропольском районе Самарской области России произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами, сообщила прокуратура региона.

На трассе М-5 «Урал» столкнулись Lada Largus с номерными знаками Кашкадарьинской области Узбекистана и грузовик «Газель».

В Largus было семь человек. Портал «Самара онлайн» со ссылкой на источник уточнил, что все они — граждане Узбекистана. В результате ДТП погибли трое, четверых пассажиров госпитализировали. Российские правоохранительные органы информацию о том, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Узбекистана, пока не озвучили.

По предварительным данным, водитель Largus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Прокуратура также изучает состояние дорожного полотна на этом участке трассы.

Напомним, смертельное ДТП с участием граждан Узбекистана произошло 11 января в Пензенской области. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, ещё один пострадавший скончался в реанимации. Один раненный остаётся в больнице. Тела всех погибших в минувшие выходные забрал на родину военно-транспортный самолёт ВВС Министерства обороны Узбекистана.