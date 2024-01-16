Число заместителей руководителей экономического комплекса Кабинета министров Узбекистана сократят на 15%. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 16 января на совещании по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, тема экономического комплекса стоит на первом месте, в дальнейшем будет критически рассмотрена деятельность всех сфер и отраслей.

В прошлом году экономический рост страны составил 6%, и в этом году «намечены большие планы». Президент отметил, что для их реализации необходимо «очень серьёзно поработать экономическому комплексу» (в него входят Министерство экономики и финансов, включая Налоговый и Таможенный комитеты, Министерство занятости и сокращения бедности, Агентство по управлению госактивами, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и другие). Этим комплексом управляет заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.

Сейчас в экономическом комплексе работают 40 заместителей руководителей министерств и ведомств, таким образом, их количество станет меньше примерно на шесть. Глава государства отметил, что тем, кто отвечает за экономику, не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Некоторых заместителей подвергли критике за то, что «они дремлют, не взяв на себя ответственность».





После сокращения заместителей планируется чётко определить обязанности и ответственность руководителей и заместителей экономического комплекса в каждом районе и области, а также руководителей и заместителей 11 министров и ведомств.

«Соответственно, требования [к ним] будут строгими», — отметил Шерзод Асадов.

Более того, будут внедрены месячные, квартальные и годовые показатели эффективности (KPI) для руководителей экономкомплекса. Их зарплата будет зависеть от их результатов.

Президент поручил им в течение недели обратиться к людям, «объяснить свои планы простым языком и взять на себя большую ответственность и подотчётность».

Теперь работа заместителей министра на 70% будет в районах, и они на месте будут обеспечивать выполнение поставленных перед министерством KPI.

За выполнением поставленных задач будет установлен строгий контроль: отчёт руководителей министерств и ведомств будет рассматриваться еженедельно в аппарате правительства, ежеквартально — в Олий Мажлисе.