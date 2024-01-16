Число потребителей табака в мире снизилось до 1,25 миллиарда человек (каждый пятый взрослый) по сравнению с показателем 2000 года, когда табак употреблял каждый третий взрослый житель планеты, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу ВОЗ, сокращение употребления табака зафиксированы в 150 странах. В частности, в Бразилии потребление табака уменьшилось с 2010 года на 35%, а Нидерланды близки к достижению целевого показателя в 30%.

«За последние годы в борьбе с табаком достигнут хороший прогресс, но сейчас не время самоуспокаиваться», — заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех. Он отметил, табачная промышленность «гонится за прибылью за счёт бесчисленных жизней» и «пользуется возможностью, чтобы манипулировать политикой в области здравоохранения и продавать свою смертоносную продукцию».

В связи с этим ВОЗ призывает страны продолжать борьбу с табаком и сопротивляться влиянию табачной промышленности.

По данным ВОЗ, в Юго-Восточной Азии наблюдается самая высокая доля населения, потребляющего табак — 26,5%. В Европейском регионе этот показатель составляет 25,3%. Уровень употребления табака среди женщин в Европейском регионе более чем вдвое превышает средний мировой показатель, и снижение происходит гораздо медленнее, чем в других регионах.

В Узбекистане, по оценке ВОЗ, число потребителей табака на сегодня составляет 3,83 миллиона человек, из них 3,71 миллиона — мужчины и 123 тысячи — женщины.

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2025 году употребление табака в мире снизится на 25% по сравнению с 2010 годом. Только 56 стран мира добьются уменьшения на 30%. В некоторых странах, таких как Конго, Египет, Индонезия, Иордания, Оман и Молдова, все ещё наблюдается рост употребления табака, отмечает организация.