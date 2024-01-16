Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова 16 января встретилась с жительницей Шахрисабза М. М. (2006 года рождения). Днём ранее от девушки поступило обращение с просьбой о помощи, сообщила пресс-служба омбудсмана.

М. М. рассказала, что учится на первом курсе в университете и хочет продолжать обучение. При этом молодой человек О. Б., с которым она знакома несколько лет, настойчиво зовёт её замуж. Родители парня и девушки, не спросив её согласия, провели обряд помолвки.

«Теперь О. Б. оказывает психологическое давление, убеждая выйти за него замуж», — рассказала девушка.

Ситуация была взята на контроль, с обстоятельствам ознакомились сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры.

Родителей молодого человека и девушки предупредили о том, что принуждение женщины ко вступлению в брак является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, М. М. был выдан охранный ордер и приняты меры по обеспечению её безопасности, говорится в сообщении омбудсмана.

Согласно статье 47−3 (Нарушение законодательства о брачном возрасте или порядка заключения брака) Кодекса об административной ответственности Узбекистана, за это правонарушение полагается штраф от 5 до 10 БРВ. А за принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак согласно статье 136 Уголовного кодекса — наказание от штрафа до лишения свободы до 3 лет.