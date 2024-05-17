Президент Шавкат Мирзиёев во время беседы с режиссёрами, актёрами и киноведами во Дворце кино в Ташкенте 16 мая прокомментировал поражение молодёжной сборной Узбекистана от Японии (0:1) в финале чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет.

Единственный гол в матче забила Япония на 90+1 минуте. На 90+7' судья назначил пенальти в пользу Узбекистана, однако японский вратарь смог отразить удар Умарали Рахмоналиева.

«Когда он не забил 11-метровый, я не смог спать три дня, — сказал президент, смеясь. — Я бы хотел быть вместо него. Говорю: „Почему должно быть так? Один мяч“. Они показали такое мастерство, со многими из них я поговорил, отправил телеграмму», — рассказал он (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

«Мы все хотим сразу стать чемпионами. Сколько раз Узбекистан выходил на Олимпиаду по командным видам спорта? Это тоже одно из наших больших достижений. Футбол — это не простое дело. Я горжусь тем, что пять шесть наших футболистов играют в популярных во всём мире командах», — заявил глава государства.

Спортивное издание Championat.Asia сообщило, что футболисты за квалификацию на Олимпиаду впервые в истории получили по 30 тысяч долларов. Главный тренер молодёжной команды Тимур Кападзе, отвечая на вопрос, подтвердил, что денежное вознаграждение получили и тренеры.

«Да, футболисты получили чуть больше, тренеры чуть меньше. Есть штаб, врачи, массажисты, администраторы и другие — все они получили [денежное вознаграждение]. Перед турниром было сказано, что, если квалифицируемся [на Олимпиаду], есть вот такое награждение, определённая сумма, скажем, 400 тысяч или 500 тысяч долларов для всей команды. После этого мы собрались с командой и справедливо разделили сумму со всеми причастными», — отметил он.

По словам специалиста, деньги также были вручены семье 19-летнего футболиста «Бунёдкора», молодёжной сборной Диёра Рахимкулова, который в 2021 году погиб в автокатастрофе.

До этого олимпийская сборная заняла второе место на Кубке Азии U-23 в 2022 году и завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в 2023 году.

«Мы выступаем за родину, не за деньги. Мы не говорим, что не будем участвовать, если не будет денег… Думаю, что эти 30 тысяч долларов — это деньги за выступления за эти три турнира», — заявил Тимур Кападзе.