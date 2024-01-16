Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января поручил проверить на соответствие должности районных хокимов Ташкента и Андижанской области, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Отмечалось, что крупнейшим резервом доходов бюджета является продажа земли предпринимателям через аукцион. В прошлом году за счёт этого поступил 1 трлн сумов, создано 12 тысяч новых проектов. Однако из-за медлительности на местах в прошлом году бюджет недосчитался 3 трлн сумов дополнительных доходов, говорилось на совещании.

Глава государства поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить, соответствуют ли своей должности хокимы Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента и Балыкчинского и Джалалкудукского районов Андижанской области, которые в течение года вообще не выставляли землю на аукционы.

Перед Агентством по управлению госактивами поставлена задача разработать и обеспечить реализацию плана продажи земель на аукционе на 4 трлн сумов.

Если у района будет мастер-план, это станет огромным источником средств, предпринимателей и рабочих мест, но пока подготовлены мастер-планы только 17 малых населённых пунктов, отметил президент.

Руководству экономического комплекса (вице-премьеру Джамшиду Кучкарову) поручено до конца года разработать мастер-планы для 70 районов, а в 2025 году — для всех районов страны.

На этом же совещании президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства на 15% (сейчас их 40), поскольку им не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Для руководителей внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата.

Он также объявил, что 2024 год станет годом эффективности и снижения издержек для руководителей экономического комплекса и всех госпредприятий. По его словам, в этом году планируется добиться роста экономики минимум на 6%, а также снизить себестоимость в крупных отраслях на 20 трлн сумов.