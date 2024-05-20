В воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил «жёсткую посадку» недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом первыми сообщили иранские СМИ, включая государственное информационное агентство IRNA. О погибших или пострадавших на момент публикации не сообщалось.

Фото: IRNA.

Отмечается, что авария произошла в горной местности в районе села Узи в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Раиси возвращался из границы, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс. На борту также находился министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Глава МВД Ахмад Вахиди в эфире государственного телеканала IRIB сообщил, что авария произошла из-за непогоды и тумана.

«К этому району направляются различные спасательные группы (около 40), но из-за тумана и плохой погоды добраться до места происшествия может занять некоторое время. Ситуация находятся под контролем. Мы связались с экипажом. Однако учитывая сильный туман и рельефная местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию», — сказал он.

Ибрахим Раиси. Фото: пресс-служба президента Узбекистана.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жёсткой посадки вертолёта двое сопровождавших президента несколько раз вышли на связь.

При этом иранский вице-президент отметил, что «кажется, это была несерьёзная авария».

«Делегация летела на трёх вертолётах, однако связь между вертолётом, на борту которого находился президент и двумя другими вертолётами пропала. Оставльные два вертолёта начали разыскивать пропавшего вертолёта. Один из пассажиров вертолёта и его экипаж вышли на связь, что свидетельствует о том, что степень катастрофы не была слишком серьёзной. Спасательные бригады Красного Полумесяца и армии, КСИР были немедленно отправлены на место ЧП», — сообщил он.





По последним данным СМИ, в районе места крушения вертолёта темнеет, там также идёт дождь, из-за чего образовалась грязь, которая затрудняет проезд машин и людей. Поиски борта продолжаются.

В Иране много вертолётов, но международные санкции затрудняют их ремонт и обслуживание. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался ещё до Исламской революции 1979 года, пишет BBC.

Реакция МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана сообщили, что восприняли новость «о вынужденной посадке вертолёта с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси с глубокой обеспокоенностью».

Ведомство заявило, что внимательно отслеживает информацию о судьбе пассажиров вертолёта, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.

«Мы искренне надеемся, что все пассажиры в скором времени найдутся живыми и здоровыми. Узбекская сторона выражает свою полную готовность оказать помощь нашим иранским друзьям в случае необходимости», — говорится в сообщении.