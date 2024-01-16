В двух районах Узбекистана утверждены новые хокимы.

Бука

Бахтиёр Пахриддинович Бегматов стал хокимом Букинского района Ташкентской области.

Бегматов (1976 года рождения) родился в Паркентском районе области. В 1998 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2001 году — Академию государственного и общественного развития при президенте.

Он успел поработать первым заместителем хокима Нурафшана по финансам, экономике и борьбе с бедностью, а также начальником Ташкентского областного Управления по поддержке махалли и старейшин.

До назначения он работал заместителем начальника Главного управления занятости и сокращения бедности в области — начальником Управления по работе махаллабай и развитию предпринимательства.

По данным областной администрации, предыдущий хоким Низомиддин Аббасов, с февраля 2020 года работавший на этой должности покинул свой пост по собственному желанию «из-за ухудшения здоровья».

Район с севера граничит с Аккурганский районом, на востоке — с Пскентским районом, на юге — с Бекабадским районом и Таджикистаном, а на западе граница района проходит по реке Сырдарья с Сырдарьинской областью.

Кармана

Валижон Юсупович Адизов утверждён хокимом Карманинского района.

До назначения он работал заместителем начальника Навоийского областного Управления Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Предыдущий хоким Фахритдин Умаров занимал этот пост с 2016 года. Его уволили в конце октября после совещания у президента за большие хищения электроэнергии со стороны майнинговых ферм.

Карманинский район был образован в 1920-е годы как Кермининский район. В 1938 году вошёл в состав Бухарской области. В 1958 году переименован в Навоийский район. В 1982 году вошёл в состав Навоийской области. В 1988—1992 годах опять входил в состав Бухарской области. 12 декабря 2003 года район был переименован в Карманинский, а центр района перенесён из Навои в Карману.