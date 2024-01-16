Посол Узбекистана в ОАЭ Абдулазиз Аккулов и заместитель министра иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Халид Абдулла Белхул 16 января подписали протокол между правительствами двух стран о взаимном освобождении от въездных виз, сообщило УзА.

Граждане Узбекистана освобождаются от визовых требований в случае пребывания в ОАЭ не более 30 дней.

Документ официально вступит в силу 16 февраля 2024 года.

Подписанный документ увеличивает количество безвизовых стран для граждан Узбекистана до 29 и поднимает Узбекистан на 71 место в рейтинге Global Passport Power, отмечает УзА.

В 2023 году ОАЭ посетили 119,5 тысячи граждан Узбекистана, которые, в свою очередь, потратили на получение визы ОАЭ 9,2 млн долларов.