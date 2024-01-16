Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января заявил, что настало время коренного пересмотра налоговой системы Узбекистана и системы сбора налогов, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В прошлом году многие госпредприятия не смогли обеспечить выплату дивидендов и налогов в бюджет на 8 трлн сумов.

Главы регионов предупреждены, что в случае невозврата выделенных бюджетных ссуд будут приняты жёсткие меры.

В Сырдарье и Джизакской области налоговые поступления увеличились на 20%, а в Хорезмской, Бухарской и Кашкадарьинской областях этот показатель не достиг даже 7%, что стало поводом для критики.

Отмечалось, из 18 тысяч предприятий общественного питания со статусом юридического лица только 2300 (12,8%) являются плательщиками НДС. Причина в том, что они открыли по 3−4 фирмы для одного заведения, чтобы не достичь товарооборота в 1 млрд сумов. Согласно законодательству, если годовой совокупный доход превышает 1 млрд сумов, то компании должны платить налог на прибыль и НДС (бизнес предлагал увеличить этот порог в 10 раз).

В Налоговом комитете создаётся Инспекция бюджетных организаций, которая будет работать с 40 тысячами бюджетных организаций вместо районных подразделений налоговых органов. Инспекция будет полностью оцифрована и интегрирована в электронную систему казначейства.

При комитете также будет организована Инспекция по взысканию налоговой задолженности. Она получит действующие полномочия Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.

За счёт этого планируется перевести 200 налоговиков в систему работы в «махаллабай» (в разрезе махаллей).

Кроме того, будет создана отдельная система работы с 80 крупнейшими предприятиями и 35 банками, которые обеспечивают 50% налоговых поступлений в стране.

Для этого в Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам создаётся новая структура, которая будет напрямую работать с Министерством экономики и финансов.

Нет анализа эффективности льгот

Президент также отметил, что возможности, имеющиеся в таможенной сфере, не используются в полной мере.

Например, в прошлом году при импорте товаров на 20 млрд долларов были применены льготы в размере около 60 трлн сумов ($4,85 млрд), однако у Таможенного комитета отсутствует анализ того, насколько целенаправленно и эффективно используются эти льготы.

Когда изучили всего лишь 3,2 трлн сумов льгот (из 60 трлн сумов) в прошлом году, выяснилось, что льготы 420 млрд сумов или 13% из этой суммы были использованы не по назначению.

Поэтому Таможенному комитету поручено изучить импортированные товары с льготами в разрезе каждого предприятия.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу, чтобы в 2024 году Налоговый комитет обеспечил поступления из дополнительных источников на 40 трлн сумов, а Таможенный комитет — минимум на 15 трлн сумов.

Эффективность использования бюджетных средств

Как отмечалось на совещании, 20 млрд сумов, выделенных на приобретение компьютеров для здравоохранения, не используются уже два года.

За последние два года на 51 вид субсидий фермерам, дехканам и владельцам приусадебных участков было выделено 5,4 трлн сумов, однако 15 видов субсидий в течение двух лет никому не предоставлялись из-за сложности требований.

Кроме того, затраты на строительство должны сократиться на 30−40%, сказал президент.

«Экономия должна заключаться не в сокращении объёма работ, а в правильном выполнении проекта, сокращении „раздутых“ расходов и излишней роскоши», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что необходимо кардинально изменить деятельность, подходы и ответственность проектных институтов и внести в Кабинет министров решение об улучшении работы ведущих государственных проектных организаций.

На этом же совещании президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства на 15% (сейчас их 40), поскольку им не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Для руководителей внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата.

Он также объявил, что 2024 год станет годом эффективности и снижения издержек для руководителей экономического комплекса и всех госпредприятий. По его словам, в этом году планируется добиться роста экономики минимум на 6%, а также снизить себестоимость в крупных отраслях на 20 трлн сумов.