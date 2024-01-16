Шамсиддин Шарафидинович Сохибназаров назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана — начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее, с октября 2023 года, он занимал должность начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Напомним, на совещании у президента Узбекистана 16 января было заявлено о планах вывести борьбу с теневой экономикой на новый уровень. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями, как ожидается, станет ведомством, которое будет проводить оперативно-розыскные работы, обыски и следствие.

Кроме того, департамент получит самые современные информационные системы и специальные инструменты, для работы в этом органе будут отобраны специалисты с отличным знанием отраслей экономики и иностранных языков.