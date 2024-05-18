Экономика

Сенаторы Узбекистана одобрили поправки в «расстрельную» статью 227−1 Налогового кодекса, снижающие сумму штрафа для бизнеса за правонарушения, связанные с фискальными отметками и маркировкой товаров. Предпринимателям спишут 98% штрафов (690 млрд сумов).

В первом квартале объём продаж «красивых» автомобильных номеров в Узбекистане увеличился более чем втрое — до 212,2 млрд сумов.

Общество

Суд приговорил Баходира Султанова, известного по прозвищам «Бохо завхоз» и «Терминатор», к 10 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Директор автосалона в Навои Ниёз Ибодов получил 4 года колонии.

Дом-музей тыквы в Ташкенте работает почти 20 лет. Его основали бывшие педагоги Бахтиёр и Дильдора Пулатовы. Здесь представлены свыше 50 видов тыкв, проводятся мастер-классы и кукольные спектакли. «Газета.uz» поговорила с супругами о создании музея, его услугах и работе с особенными детьми.

Салат «Зелёная богиня», боул с гречкой, соус гуакамоле, веганские сендвичи с нутом и другие рецепты блюд с авокадо — в подборке Zira.uz.

В Минэкологии назвали естественную пыль и процесс конвекции основной причиной увеличения содержания частиц PM 2.5 в атмосфере Ташкента 17 мая, когда столица поднялась на 4-е место в мире по загрязнению воздуха.

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