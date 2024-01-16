Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января подверг критике работу по обеспечению занятости в Узбекистане.

В 2024 году планируется обеспечить занятость 5 миллионов человек. Для резкого сокращения бедности необходимо создать рабочие места с постоянным доходом для народа, сказал глава государства.

В прошлом году в 16 районах и городах выполнение плана по созданию постоянных рабочих мест составило менее 70%. Шавкат Мирзиёев раскритиковал учреждения занятости, которые начали просто выдавать пособия лицам, ищущим работу.

Помощники хокимов в 319 махаллях страны не добились результатов по вовлечению населения в бизнес, увеличению занятости и сокращению бедности. Президент поручил обновить их и привлечь опытных помощников хокимов.

Кроме того, отмечалось, что деятельность учреждений профессионального образования, входящих в систему занятости, не находится на должном уровне.

Например, большинство соотечественников, работающих сейчас за рубежом, заняты на низкоквалифицированной, тяжёлой и низкооплачиваемой работе. Хотя в рамках соглашений с развитыми странами Европы и Азии поступили заказы на 150 тысяч рабочих, было отправлено только 9000 человек (6%).

Министерству занятости и сокращения бедности поручено устранить недостатки в создании рабочих мест и профессиональной подготовке населения, обучить 100 тысяч работников профессии и языку, в организованном порядке направить их на работу на зарубежные предприятия.

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований в 2022 году оценивал новые направления для трудовых мигрантов из Узбекистана на фоне сокращения денежных переводов из России. Привлекательными направлениями для развития миграции названы Польша, Болгария, Литва, Чехия и другие европейские и азиатские страны.

«Газета.uz» ранее публиковала интервью с с главой Международной организации по миграции в ЦА Зейналом Гаджиевым, который рассказал о влиянии войны на мигрантов, как странам защищать своих граждан, как мигранты способствуют адаптации к изменению климата и другом.