Инспекция государственного финансового надзора при Министерстве экономики и финансов перейдёт в структуру Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Сообщается, что в прошлом году были выявлены незаконные траты из бюджета на 1,2 трлн сумов, а также недостача и хищения на 200 млрд сумов.

Например, на зарплаты 110 граждан, фактически не работавших в Джизакском политехническом институте, незаконно выделено и расхищено около 10 млрд сумов.

Инжиниринговые компании «Служба единого заказчика» в Сурхандарьинской и Ферганской областях приписали к отчётам невыполненные работы на 50 млрд сумов на 18 объектах.

Сотрудникам, фактически не работавшим в Управлении благоустройства Сергелийского района, было выплачено 4,3 млрд сумов.

3 млрд сумов наличными и 1,5 млрд сумов через карту незаконно присвоила бухгалтер отдела образования Кушрабатского района.

Руководство «Узгидромета» взяло необоснованную ссуду в 1,3 млрд сумов за счёт внебюджетных средств, а также выписало себе в несколько раз больше премий.

«Дела, связанные с тем, что руководители госорганизаций необоснованно выписывают себе премии и другие материальные поощрения, будут расследованы, средства будут возвращены в бюджет», — говорится в сообщении.

Президент назвал неудовлетворительным работу Инспекции государственного финансового надзора при Минэкономики и финансов. По его словам, инспекция превратилась в ведомство, которое только выявляет недостатки и не занимается профилактикой, а процент коррупции в системе высок.

Отмечалось, что неправильно одновременно распределять бюджетные средства и контролировать их в структуре одного министерства, в связи с этим инспекция передаётся в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (которое получает полномочия на проведение следствия).

Кроме того, сотрудники Счётной палаты будут закреплены за 12 министерствами, которые получают больше всего средств из бюджета. Все расходы министерств должны производиться по согласованию с ними.

Департамент и Счётная палата будут работать вместе и нести ответственность за сдерживание теневой экономики и правильное расходование бюджетных средств, заявил президент.

В ноябре 2020 года бывший министр финансов Тимур Ишметов признал наличие конфликта интересов в системе государственного финансового контроля. По его словам, при расходовании бюджетных средств действительно происходят нарушения закона, а для их предотвращения необходимо обеспечить независимость органов финансового контроля.

«Проверяющие органы находятся в подчинении министерств, которых они должны проверять… Мы не сможем сказать, что в некоторых регионах отсутствует давление на органы государственного финансового контроля со стороны хокимиятов. То есть работают ли они на Министерство финансов или в результате некоторого давления служат в защиту других? У нас по этому поводу есть сомнения», — сказал тогда глава Минфина.

В апреле 2021 года генпрокурор Нигматилла Юлдашев поставил под сомнение независимость проверяющих органов, которые находятся в подчинении министерств и ведомств. По его словам, инспекция при Минэнерго за два года «не провела ни одной проверки по своей инициативе и не выявила ни один сум ущерба», хотя правоохранителям удалось установить ущерб на 300 млрд сумов.

Инспекция государственного финансового контроля была образована в феврале 2022 года на базе Департамента государственного финансового контроля при Минэкономфине.