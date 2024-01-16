Радиоведущий и шоумен Максим (Макс) Берлинов скончался в столице 15 января на 41-м году жизни. Об этом сообщила Юлия Эргашбаева-Берлинова.

«За несколько часов до эфира сильно поднялось давление. Скорая привезла в 16-ю больницу. Сердце остановилось. Реанимировать не удалось», — написала она.

Максим Берлинов родился 26 марта 1983 года. В 2003 году окончил факультет журналистики в Национальном университете Узбекистана.

Позже Юлия Эргашбаева-Берлинова поделилась фотографиями, которые сопроводила текстом: «Ты же обещал жить до 84. Сидеть на террасе своего дома, курить трубку и гладить большую собаку, лежащую у твоих ног. Ты же так боялся умереть и так хотел жить».