Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января назвал проблему теневой экономики самой актуальной на сегодняшний день в Узбекистане.

Согласно озвученным им данным, в сфере услуг в «тени» остаются 140 трлн сумов, в строительстве — продукция на 50 трлн сумов, промышленности — на 40 трлн сумов. В результате ущерб теневой экономики для ВВП страны оценивается в 135 трлн сумов, а государственному бюджету — в 30 трлн сумов.





Из 27 тысяч строительных компаний 10947, или 41%, в отчётах указывают только одного официального сотрудника, из них в Ташкенте — 2249 компаний, в Ташкентской области — 1087, Самаркандской — 837 и так далее. При этом эти компании за прошлый год выполнили строительные работы на 4 трлн сумов.

«Хидоятов (первый заместитель строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов — ред.) и хокимы в курсе этого? Они знают об этом? Компания строит школу на 5 млрд сумов, а в отчётах указывает только 1 сотрудника», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что строительная компания BM Group в Ташкенте с тремя официальными работниками построила жилой объект на 62 квартир стоимостью 20 млрд сумов. «Вот реальная ситуация, Хидоятов», — сказал он.

5000 плодоовощных фермерских хозяйств, у которых по 25 га земли, также указали по 1 работнику в штате. Глава государства поручил хокимам областей, заместителю советника президента Шухрату Ганиеву и министру сельского хозяйства Иброхиму Абдурахманову проанализировать фермерские хозяйства в течение 15 дней, сделать один район образцовым и предоставить отчёт.

На сегодняшний день около 5 миллионов человек работают в неформальных секторах, а предприниматели, которые выплачивают им зарплаты, не платят налоги, отметил президент.

«Необходимо чётко понимать одну вещь. Теневая экономика, прежде всего, является большим препятствием для деятельности честно работающих предпринимателей. Сегодня дисциплинированные предприниматели часто высказывают свои законные претензии и спрашивают: „Где честная конкуренция?“», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Как сообщалось ранее, чтобы вывести борьбу с теневой экономикой на новый уровень, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре получит полномочия на проведение следствия и обысков.

На базе департамента будет открыт научно-аналитический и учебный центр. Центр будет заниматься выявляем факторов, которые способствуют теневой экономике, разрабатывать предложения на основе зарубежного опыта, обучать сотрудников выявлению экономических преступлений и борьбе с теневой экономикой.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре будет создано отдельное Управление по борьбе с теневой экономикой, которое будет иметь региональные подразделения.

В декабре вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщил, что для легализации рабочих мест в сфере строительства с 1 апреля 2024 года планируется ввести норму числа работников, которые нужны для возведения определённых объектов. По его словам, на первом этапе это коснётся строительства, финансируемого госбюджетом.

Мы также сообщали, что с 1 марта планируется запустить рейтинг устойчивости предпринимателей. Для предпринимателей с высоким рейтингом будут отменены все налоговые проверки, сумма налога на добавленную стоимость будет возвращена за одни сутки, а переплата по другим видам налогов — в течение трёх дней. Будет создана возможность взаимозачёта таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров и другие послабления.

«Бизнесмены, которые работают честно, показывают доходы в полном объёме и вовремя платят налоги, могут не не переживать насчёт чего-либо. Мы и дальше будем всячески поддерживать таких предпринимателей», — сказал президент.

Напомним, летом 2019 года в Узбекистане был дан старт проекту «Сфера без коррупции». На первом этапе он охватил сферы капитального строительства и высшего образования. С 1 апреля 2020 года проект планировалось поэтапно внедрять и в других сферах.