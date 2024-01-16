Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 января принял делегацию Европейского союза во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы высокий представитель Евросоюза, поздравив с 30-летием установления дипломатических отношений между ЕС и Узбекистаном, передал главе государства приветствия от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Были рассмотрены вопросы расширения многопланового партнёрства с ЕС.

Ранее, в предыдущие годы, были проведены визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Узбекистан, две встречи глав государств Центральной Азии и Евросоюза, Самаркандская конференция по взаимосвязанности.

Реализуется совместная «дорожная карта» по углублению связей между ЕС и Центральной Азии. Ведётся работа по организации первого саммита «Центральная Азия — ЕС» в Узбекистане.

В конце января в Брюсселе состоится крупный Форум инвесторов, направленный на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между двумя регионами.

Растёт объем взаимной торговли между Узбекистаном и странами ЕС, который в прошлом году увеличился на 30%. Реализуются крупные инвестиционные проекты в высокотехнологичных отраслях экономики с участием ведущих европейских компаний. Продлён срок действия торговых преференций ЕС, которые распространяются и на Узбекистан.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным вопросам, в частности по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.