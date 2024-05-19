Узбекистан и Малайзия договорились углублять многоплановое сотрудничество. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим стал первым за последние 16 лет руководителем этой страны, посетившим Узбекистан. На его переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждались расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.

Каким будет Новый Ташкент. Большое интервью с главным архитектором. Новый Ташкент — главный градостроительный проект современного Узбекистана. Где проходят его границы, какими будут архитектура, экология, энергетическая и транспортная системы — в большом интервью с главным архитектором Нового Ташкента Саидазимом Шариповым.

МВФ рекомендовал ускорить принятие законов о декларировании активов и конфликте интересов, а также внедрить эффективную систему декларирования доходов. Миссия фонда, посетив Узбекистан, опубликовала обзор экономической ситуации в стране и рекомендации.

В Ташкенте проверят яркость всех рекламных LED-экранов. Хокимият города сообщил, что в связи с жалобами горожан проведёт проверку в ближайшие два месяца. Предварительное изучение показало, что яркость более 90% экранов превышает норму. Нарушителей норм планируют отключать от электричества.

Доля возобновляемых источников энергии должна вырасти с 10% до 18% в этом году. Об этом заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. Вместе с Азербайджаном и Казахстаном Узбекистан планирует экспорт «зелёной» энергии в Венгрию, Румынию и другие страны Европы, сообщил но.

Принята Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью. Она включает в себя меры по улучшению защиты границ страны от проникновения наркотиков, борьбу с их распространением через интернет и повышение качества наркологического лечения.

Как защитить свои интересы при покупке недвижимости. При заключении договора о покупке недвижимости граждане могут подписаться на невыгодные условия или стать жертвами мошенников. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при подписании договора и как в других странах страхуют покупателей и госбюджет.

Колонка: Эффективная учебная программа должна строиться на основе принципа согласованности. Наш колумнист Комил Джалилов проанализировал новые учебные планы для школ Узбекистана на следующий год и подчёркивает, что без комплексного подхода можно не только не добиться нужного результата, но и столкнуться с новыми проблемами.

Колонка: Насколько доступны госуслуги людям с инвалидностью? Мониторинг показал разные уровни доступности центров госуслуг Ташкента для граждан с инвалидностью. Почему в одном городе госуслуги оказывают по-разному? Колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов считает, что проблему можно решить внедрением единых стандартов.

Основатели дома-музея тыквы — о своей работе. Дом-музей тыквы в Ташкенте работает почти 20 лет. Его основали бывшие педагоги Бахтиёр и Дильдора Пулатовы. Здесь представлены свыше 50 видов тыкв, проводятся мастер-классы и кукольные спектакли. «Газета.uz» поговорила с супругами о создании музея, его услугах и работе с особенными детьми.