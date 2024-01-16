Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана получит новые полномочия. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Отмечалось, что сейчас борьбой с теневой экономикой и экономической преступностью занимаются 14 ведомств, но нет единой системы работы по координации их деятельности.

Поэтому планируется вывести борьбу с теневой экономикой на новый уровень и усилить деятельность Департамента при Генпрокуратуре.

Как отмечается в сообщении, до сих пор департамент не смог эффективно работать «из-за отсутствия следственных полномочий и слишком большого количества юридических коллизий в законах».

Например, сейчас на возбуждение уголовного дела против «обнальной фирмы» уходит до полугода. За этот период правонарушители успевают «завершить все свои незаконные дела».

С учётом этого Департамент по борьбе с экономическими преступлениями станет ведомством, которое будет проводить глубокий анализ, оперативно-розыскные работы, обыски и следствие. Его глава одновременно будет занимать должность заместителя генерального прокурора, сообщил президент.

Как сообщается, департамент получит самые современные информационные системы, специальные инструменты, для работы в этом органе будут отобраны «самоотверженные и патриотичные специалисты с отличным знанием отраслей экономики и иностранных языков».

На базе департамента будет открыт научно-аналитический и учебный центр. Центр будет заниматься выявляем факторов, которые становятся причиной теневой экономики, разрабатывать предложения на основе передового зарубежного опыта, обучать сотрудников системы выявлению экономических преступлений и борьбе с теневой экономикой.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре будет создано отдельное Управление по борьбе с теневой экономике и его региональные подразделения.

Департаменту поручено добиться кардинальных изменений в строительстве, фармацевтике, обороте алкоголя и табака, нелегальном импорте, обналичивании и нелегальном вывозе капитала.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями был образован в мае 2018 года на базе Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Он осуществляет оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесённого в результате этих преступлений.

В декабре вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщил, что подготовлен проект постановления президента по сокращению оборота наличных денег для борьбы с теневой экономикой. По его словам, речь идёт о возможности совершения некоторых платежей только через банковские карты.

Он также указал, что для легализации рабочих мест в сфере строительства с 1 апреля 2024 года планируется ввести норму числа работников, которые нужны для возведения определённых объектов. По его словам, на первом этапе это коснётся строительства, финансируемого госбюджетом.