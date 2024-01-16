Второй день подряд в Кыргызстане силовики проводят обыски у независимых изданий и забирают журналистов на допросы. Во вторник милиция пришла с обысками к бывшим и действующим сотрудникам независимых медиа «Айт Айт Десе» и Temirov Live. Накануне обыск прошёл в редакции 24.kg. «Газета.uz» рассказывает, что известно о ситуации.

Что произошло

Утром 16 января милиция Кыргызстана провела обыски в домах минимум десяти бывших и действующих сотрудников независимых проектов «Айт Айт Десе» и Temirov Live. В их числе директор проектов Махабат Тажибек кызы, а также журналисты Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбекоа, Айке Бейшекеева, Жоодар Бузумов и другие. Всех журналистов увезли на допрос в МВД.

Кроме того, обыск также прошёл в офисе Temirov LIVE. Силовики вывезли технику и опечатали помещения. 24.kg отмечает, что обыск в офисе Temirov Live и доме Махабат Тажибек кызы проводился без адвокатов.

В МВД Кыргызстана сообщили, что обыски и допросы проходят в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам, которые сотрудники милиции обнаружили на одной из страниц проектов в соцсетях.

«12 января по заключению экспертизы установлено, что материалы, опубликованные на страницах „Айт Айт Десе“ и Temirov Live, содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам. Следственная служба МВД проводит соответствующие следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 278 части 3 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК КР», — заявили в МВД страны.

Какие публикации стали поводом для дела, в сообщении не уточняется.

Накануне, 15 января, сотрудники ГКНБ также провели обыск в офисе информационного агентства 24.kg, после чего увезли руководство редакции на допрос. Редакционную технику агентства изъяли.

Позже в ГКНБ сообщили, что обыски и допросы проходят в рамках уголовного дела о «пропаганде войны».

Издание The Insider со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что уголовное дело завели из-за статьи о гражданине Кыргызстана, который воюет на стороне Вооружённых сил Украины.

Доставленных на допрос гендиректора 24.kg Асель Оторбаеву и шеф-редакторов издания Антона Лымаря Махинур Ниязову отпустили в статусе свидетелей. Все они подписали обязательства о неразглашении.

Информационное агентство 24.kg работает в Кыргызстане с 2006 года. Оно было основано Асель Оторбаевой.

Реакции

Заявления по поводу обысков в редакции 24.kg опубликовал сразу ряд международных и кыргызстанских организаций.

Норвежский Хельсинкский комитет (Norwegian Helsinki Committee) выразил обеспокоенность и сообщил, что обратился в офис Специального докладчика ООН по вопросу о свободе мнений с просьбой поднять этот вопрос перед властями Кыргызстана.

Глубокую обеспокоенность ситуацией также выразила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро. «Подобные уголовные расследования могут оказать сдерживающее воздействие на свободу СМИ и освещение важных вопросов, представляющих общественный интерес в стране», — подчеркнула она.

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева напомнила правоохранительным органам о важности соблюдения прав граждан на свободу слова согласно конституции страны и пообещали защищать права журналистов.

«Институт омбудсмена, согласно своему мандату, будет отстаивать права журналистов и призывает госорганы обеспечить соблюдение прав представителей средств массовой информации», — говорится в заявлении омбудсмена.

С поддержкой 24.kg также выступили представители СМИ и медиаорганизаций Кыргызстана. «Факт, что обыск в офисе 24.kg проводился более 1,5 часа без присутствия адвоката СМИ, порождает вопросы о вероятности превышения полномочий со стороны следственных органов», — говорится в их обращении.

Авторы обращения отметили, что редакция 24.kg за годы работы «не была замечена в призывах к агрессии и военным действиям» и не получала «каких-либо требований от уполномоченных органов или предупреждений от правоохранительных органов».