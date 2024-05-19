В Музрабатском районе Сурхандарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти ребёнка, сообщила пресс-служба областного УББД.

17 мая на территории махалли «Дарбанд» 24-летний водитель Cobalt М. Б. превысил скорость и проехал на красный цвет светофора. В это время дорогу перебегали трое детей, водитель сбил двух из них. В соцсетях сообщается, что водитель покинул место аварии.

В результате 12-летний Р. М. от полученных травм скончался в реанимационном отделении районного медицинского объединении. Здоровье остальных двух детей оценивается как удовлетворительное, они находятся дома, говорится в сообщении.

ОВД Музрабатского района возбудило уголовное дело, ведётся следствие.

В 2023 году в Узбекистане произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 (-3,1%). В 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка. СБДД Узбекистана ставила задачу снизить за прошлый год количество ДТП и смертельных случаев в них на 15%, но не смогла этого добиться.