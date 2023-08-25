Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указы о назначениях в своей администрации, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Назначения

Саида Мирзиёева / Telegram.



Саида Шавкатовна Мирзиёева назначена помощником президента. С ноября прошлого года работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента. Новообразованный сектор входил в структуру системы заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Она является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

В 2019—2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям (его возглавлял Комил Алламжонов) при Администрации президента, а затем — заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (главой совета также был Комил Алламжонов).





Азиз Юлдашевич Магрупов назначен помощником президента. С августа 2018 года работал помощником президента — первым заместителем руководителя Администрации президента. До этого он был советником министра иностранных дел по торгово-экономическим вопросам, советником по торгово-экономическим вопросам в посольстве Узбекистана в России.





Равшан Аюбович Гулямов назначен советником президента по вопросам экономического развития. До этого эта должность, которую он занимал с июля 2019 года, называлась советник президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики. До этого

Равшан Гулямов (1968 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1992) и Австралийского национального университета (1998). В 1992—2004 годах работал в Центральном банке, с 2001 года был заместителем председателя ЦБ. В 2004—2007 годах занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Узбекистана и председателя правления банка «Асака». Также (в 2007−2016 годах) работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли и исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

С апреля 2017 года по август 2018 года работал председателем Госкомконкуренции, после чего возглавил Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса Кабинета Министров.

В 2019 году он работал первым замминистра экономики и промышленности.





Алишер Саидаббасович Султанов назначен советником президента по вопросам энергетической безопасности. О его назначении на должность советника президента сообщалось ещё в марте. Позже «Газета.uz» выяснила, что стал советником президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам, но официально о его назначении не сообщали, хотя он появлялся на публике вместе с президентом.

Алишер Султанов с февраля 2019 года по апрель 2022 года работал министром энергетики. Он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, говорилось в официальном сообщении.

Он (1967 года рождения) окончил военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского (1989). Начал работу в нефтегазовой отрасли в 1996 году. С 2002 по 2013 годы возглавлял унитарное дочернее предприятие «Шуртанский газохимический комплекс». В 2013—2015 годах работал начальником Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ «Узбекнефтегаза» — первым заместителем председателя правления, в 2015—2018 годах — председателем правления «Узбекнефтегаза».

С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.





Шухрат Мадаминович Ганиев — советник президента по вопросам аграрного развития;

— советник президента по вопросам аграрного развития; Музаффар Муротович Камилов — советник президента по вопросам религии и межнациональных отношений;

— советник президента по вопросам религии и межнациональных отношений; Гофуржон Ганиевич Мирзаев — советник президента по вопросам кадровой политики — директор Агентства развития государственной службы при президенте;

— советник президента по вопросам кадровой политики — директор Агентства развития государственной службы при президенте; Данияр Бахтиёрович Кадиров — советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов;

— советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов; Комил Исмоилович Алламжонов — руководитель Департамента информационной политики Администрации президента;

— руководитель Департамента информационной политики Администрации президента; Одил Каландарович Абдурахманов — руководитель Департамента социального развития АП;

— руководитель Департамента социального развития АП; Кахрамон Кучкарович Куранбаев — руководитель Департамента молодёжной политики АП;

— руководитель Департамента молодёжной политики АП; Алишербек Азизович Пайгамов — руководитель Департамента внешних связей АП;

— руководитель Департамента внешних связей АП; Нодиржон Абдукундузович Абдурахимов — руководитель Департамента планирования и информационного обеспечения АП;

— руководитель Департамента планирования и информационного обеспечения АП; Уткиржон Гайратович Кодиров — руководитель Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов АП;

— руководитель Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов АП; Улугбек Учкунович Курбанов — руководитель протокола президента;

— руководитель протокола президента; Шерзод Икромович Асадов — пресс-секретарь президента;

— пресс-секретарь президента; Саидлазиз Саидасилович Саидкаримов — начальник Контрольной инспекции АП.

Ранее мы писали, что Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Администрации президента. В ней упразднена должность главы АП и его заместителей, введены 2 новые должности помощника президента, а число советников увеличено с 9 до 11 и другое.