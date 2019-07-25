Равшан Аюбович Гулямов назначен советником президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

В Министерстве экономики и промышленности, где он с января работал первым заместителем главы Минэкономпрома, подтвердили, что в среду он покинул пост в связи с переходом на другую должность.

Равшан Гулямов (1968 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1992) и Австралийского национального университета (1998). В 1992—2004 годах работал в Центральном банке, с 2001 года был заместителем председателя ЦБ. В 2004—2007 годах занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Узбекистана и председателя правления банка «Асака». Также (в 2007−2016 годах) работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли и исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

С апреля 2017 года по август 2018 года работал председателем Госкомконкуренции, после чего возглавил Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса Кабинета Министров.

Должность советника (прежнее название — государственный советник президента по вопросам социально-экономической политики) оставалась вакантной после ухода Вячеслава Голышева. Пост заместителя советника с 2017 года занимает Галина Саидова.