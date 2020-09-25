Законодательная палата Олий Мажлиса на внеочередном заседании 25 сентября одобрила кандидатуру Шухрата Ганиева на пост заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе палаты, на заседании присутствовало 122 из 150 депутатов. Все парламентарии проголосовали «за», воздержавшихся или выступивших против нет.

О назначении бывшего хокима Ферганской области Шухрата Ганиева вице-премьером стало известно в пятницу во время визита главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова и премьер-министра Абдуллы Арипова в область.

Новым хокимом Ферганской области стал Хайрулла Бозоров, работавший хокимом Наманганской области. В свою очередь, хокимом Наманганской области утвержден Шавкатжон Абдуразаков, до этого занимавший пост председателя Государственного комитета по охране окружающей среды и экологии.

В январе «Газета.uz» рассказывала, как депутаты голосовали за новый состав правительства страны.