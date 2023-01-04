Шухрат Мадаминович Ганиев назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики, сообщило УзА.

Шухрат Ганиев родился в 1968 году, окончил Ташкентский государственный аграрный университет (1992) и Ташкентский химико-технологический институт (2005).

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Маргиланской базы кооперационного объединения Ферганской области. В 2004—2007 годах работал заместителем председателя правления «Узкимёсаноат», в 2007—2008 годах — начальником департамента Минсельводхоза. В 2008—2011 годах был первым заместителем хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйств.

С 2011 по 2012 год Шухрат Ганиев исполнял обязанности хокима Ферганской области, в 2012 году был назначен на постоянной основе. «Газета.uz» писала, чем он запомнился в качества руководителя региона.

В сентябре 2020 года был назначен на пост заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.