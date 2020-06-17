Постановлением правительства от 16 июня Одил Каландарович Абдурахманов назначен ректором Ташкентского государственного университета транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Одил Абдурахманов (1978 г. р.) с апреля прошлого года занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта. В 2018—2019 годах был первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.

В разные годы работал главным консультантом в Администрации президента, а также возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.

Ташкентский государственный университет транспорта образован указом президента в начале мае на базе Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентского института проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и факультета авиакосмических технологий Ташкентского государственного технического университета.