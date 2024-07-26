Компания ADM Jizzakh предложила вернуть пошлины на импорт электромобилей в Узбекистан. Об этом 26 июля на открытом диалоге с предпринимателями автомобильной и электротехнической сфер заявил гендиректор автозавода ADM Jizzakh и учредитель учредитель Roodell (владеет заводом) Данияр Давлетияров.

По его словам, вследствие поэтапной либерализации автомобильного рынка в Узбекистане есть ряд крупных автозаводов — UzAuto Motors с мощностью производства 350 тысяч автомобилей, BYD (50 тысяч) и ADM Jizzakh (100 тысяч). Объём инвестиций в отрасль составляет около 1,5 млрд долларов, 90% из них направлены в производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Предприниматель считает, что «проблема в этой сфере серьёзная, но регулирующего органа нет».

«Если в прошлом году продажи новых автомобилей составили 405 тысяч автомобилей, то вследствие всей либерализации в этом году мы ожидаем темпов производства, проданной продукции будет около 350 тысяч, по нашим оценкам… Это происходит почему? Мы просим поддержки производителей с точки зрения автокредитов, Центральный банк ввёл негласное ограничение по выдаче автокредитов покупателям», — сказал он.

По его мнению, рынок автомобилей в Узбекистане «перенасыщен и перегрет», в связи с чем он предложил отрегулировать импорт готовых автомобилей, которое ввозится физическими лицами.

«И требования абсолютно разные. Если мы сертифицируем по полному циклу автомобиль, проводя годовые испытания, проходя более 60 требований европейских стандартов, то 99% импортированной продукции приходит из Китая, естественно, китайский рынок перегрет и перепроизводство, цены низкие намного, у них торговая война. Китайские автомобили не проходят по сертификации в Узбекистане, но как это осуществляет для физических лиц это никак не оценивается», — отметил Данияр Давлетияров.

Он также предложил вернуть порядок импорта автотранспорта через официальных дилеров. В конце марта «Газета.uz» писала, что с 1 апреля ожидается ужесточение порядка импорта автомобилей. Хоть постановление Кабинета министров так и не было принято официально, импортёры электромобилей указывали на введение ограничений.

Кроме того, глава ADM Jizzakh пожаловался на то, что приходится платить пошлины на импортируемые комплектующие и товары. При этом поставщики электромобилей аналогичных пошлин не платят, отметил он.

«На сегодняшний день в Узбекистане нет никакой целесообразности производить чистый электромобиль, потому что никаких пошлин нет. Производство будет дороже, так как на производство и импорт частей и комплектующих — мы не можем все на 100% локализовать — мы должны платить импортные пошлины», — заявил Давлетияров.

Предприниматель считает, что «пришло время обелить рынок» и ввести «определённые пошлины», в том числе новые сертификационные требования, к новым импортируемым электромобилям, которые в основном едут из Китая и «не соответствуют местным техническим требованиям».

Данияр Давлетияров заявил, что завод планирует снизить производство автомобилей на 9000 (планировалось 40 тысяч) и сократить штат на 500 человек, из-за чего бюджет недополучит более 1 трлн сумов налоговых поступлений.

Автозавод ADM Jizzakh к середине 2027 года намерен выпускать гибридные авто и электромобили в Узбекистане. Как ожидается, объём инвестиций увеличится до 550 млн долларов, а поступления в бюджет — до $700 млн, что должно позволить компании войти в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны.

В марте стало известно о возможном ограничении неофициального импорта автомобилей китайской BYD. В постановлении президента от 18 марта об утверждении инвестиционного договора по организации производства электрических и гибридных транспортных средств в Узбекистане содержится пункт о том, что инвестор — компания BYD — обратился к правительству Узбекистана «об ограничении неупорядоченного импорта электромобилей, не соответствующих местным климатическим и дорожным условиям, а также не имеющих официальной гарантии». Президент поручил до 1 июля внести в правительство предложения, направленные на реализацию требования инвестора «на основании действующего законодательства, в том числе актов законодательства о конкуренции, а также принципов Всемирной торговой организации».

Представитель BYD Иван Цао в комментарии по этому поводу сообщил, что импортируемые неофициально автомобили не проходили тестирование на соответствие местному климату и окружающей среде, могут не соответствовать официальным экспортным стандартам и не покрываются гарантией. Внесение же в автомобили необратимых изменений может «нести скрытую опасность для долгосрочного безопасного использования».

В 2019 году импортируемый в Узбекистан электротранспорт освободили от уплаты таможенной пошлины, акциза и автотранспортных сборов. После этого импорт электромобилей в страну многократно вырос и за 10 месяцев 2023 года превысил 22 тысяч единиц.