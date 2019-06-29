Азиз Анварович Ташпулатов назначен первым заместителем министра внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба хокимията Самаркандской области.

Азиз Ташпулатов. Фото: пресс-служба хокимията Самаркандской области.

На этой должности с сентября 2014 года работал Даврон Абитович Назармухамедов. По данным источников «Газеты.uz», он стал начальником УВД Хорезмской области.

Даврон Назармухамедов.

Азиз Ташпулатов с ноября 2017 года возглавлял Управление внутренних дел Самаркандской области. Также он в 2015—2017 годы работал начальником УВД Наманганской области.

Дониёр Ташходжаев.

Кроме того, заместитель начальника ГУВД Ташкента — начальник Управления кадров Дониёр Бахтиёрович Ташходжаев назначен замглавы МВД — начальником Главного следственного управления. Ранее на этой должности с марта 2017 года работал Акромхон Бобохонов.

Ранее до 31 января 2019 года Дониёр Ташходжаев занимал должность заместитель начальника ГУВД Ташкента — начальником Следственного управления.

Акромхон Бобохонов.