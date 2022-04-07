Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности министра энергетики в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики пока не назначен, сообщили «Газете.uz» в Минэнерго.

Напомним, он был назначен главой Министерства энергетики сразу после образования нового ведомства в феврале 2019 года.

Алишер Султанов (1967 года рождения) окончил военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского (1989). Начал работу в нефтегазовой отрасли в 1996 году.

С 2002 по 2013 годы возглавлял унитарное дочернее предприятие «Шуртанский газохимический комплекс». В 2013—2015 годах работал начальником Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ «Узбекнефтегаза» — первым заместителем председателя правления, в 2015—2018 годах — председателем правления «Узбекнефтегаза».

С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

В августе 2018 года Алишер Султанов попал в дорожно-транспортное происшествие вместе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. По дороге из Бекабада в Ташкент в служебный автомобиль въехал Damas, водитель которого потерял управление и выехал на встречную полосу. Алишер Султанов в этом ДТП получил переломы кости бедра и ребер, после чего некоторое время пользовался тростью.