Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначено четыре заместителя советника главы государства по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах. Должность советника по этим вопросам была введена в конце ноября, её занял Гофуржон Мирзаев, бывший хоким Сырдарьинской области.

Назначения

Кахрамон Кучкарович Куранбаев стал первым заместителем советника, до этого он был первым заместителем советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти;

Кахраман Раматуллаевич Сариев также назначен первым заместителем советника. Он с октября 2016 года работал председателем Совета Министров Каракалпакстана;

Умар Сапаевич Исмаилов стал заместителем советника. Ранее работал заместителем советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Улугбек Исломович Мухаммадиев также занял пост заместителя советника. До этого он был первым заместителем советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.

Как мы писали, должности советников по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями и по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти были объединены в должность советника по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.