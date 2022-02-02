Музаффар Муротович Камилов назначен советником президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями. Указ об этом подписал глава государства, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

До этого Музаффар Камилов работал первым заместителем председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров и ректором Международной исламской академии Узбекистана. Должность ректора за ним сохранится.

Предыдущим (с мая 2021 года) советником президента был Шаазим Шаисламович Миноваров. Он продолжит руководить Центром исламской цивилизации в Узбекистане.