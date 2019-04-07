Первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Одил Каландарович Абдурахманов назначен заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабара Абдувахитова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минвуза.

Одил Абдурахманов (1978 г. р.) занимал должность первого замминистра с 31 июля 2018 года, ранее работал главным консультантом в Администрации президента, возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения, имеет степень доктора экономических наук.