Распоряжением президента Саида Шавкатовна Мирзиёева назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По его словам, этот новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Саида Мирзиёева также будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования.

Выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук Саида Мирзиёева в 2019—2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента, а с 2022 года до сегодняшнего назначения — должность заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

«Во время ее деятельности реализовано множество проектов по обеспечению свободы слова, политике открытости в министерствах и ведомствах, внедрению деятельности пресс-служб, развитию сферы культуры, а также по вопросам гендерного равенства», — говорится в сообщении.