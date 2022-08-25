Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на должность советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен Одил Каландарович Абдурахманов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

До этого доктор экономических наук Одил Абдурахманов занимал должность ректора Ташкентского государственного транспортного университета. С июня он также возглавлял Республиканский совет по высшему образованию.

Одил Абдурахманов (1978 г. р.) стал ректором Транспортного университета в июне 2020 года. До этого (с апреля 2019 года) он был заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта. В 2018—2019 годах работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.

В разные годы был главным консультантом в Администрации президента, а также возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что от должности советника президента был освобождён Абдужабар Абдувахитов, занимавший этот пост с августа 2018 года.