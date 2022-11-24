Гофуржон Ганиевич Мирзаев указом президента Узбекистана назначен советником главы государства по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.

Другим указом он освобождён от должности хокима Сырдарьинской области, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Гофуржон Мирзаев занимал пост хокима области с декабря 2016 года. Родился в 1964 году в Ферганской области. В 1990 году окончил Ташкентский политехнический институт, а 2000-м — Ташкентский государственный экономический университет (заочно), в 2003-м — Академию государственного и общественного строительства при президенте.

В разные годы работал на зерновом комбинате в Багдадском районе Ферганской области, дослужившись до заместителя председателя, был заместителем хокима этого района по строительству, промышленности, транспорту и связи.

Возглавлял подразделения зерновой компании «Уздонмахсулот», был председателем Ферганского объединения производителей зерновых продуктов, до назначения хокимом Сырдарьи в 2003—2016 годах работал в президентском аппарате.