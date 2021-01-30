Дониёр Бахтиёрович Кадиров назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, следует из указа главы государства от 29 января.

С июня 2019 года он работал заместителем министра внутренних дел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. До этого был начальником Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.

Улугбек Ташходжаев (слева). Архивное фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Улугбек Шухратович Ташходжаев освобожден от должности замсоветника президента в связи с переходом на другую работу, говорится в указе.

Отметим, что советником президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов является Рустам Иноятов.