На прошлой неделе, 25 сентября, стало известно, что Шухрат Ганиев покидает должность хокима Ферганской области, которую он занимал с 2011 года, и становится заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

В тот же день его кандидатура была единогласно одобрена депутатами Законодательной палаты, хотя указ президента о назначении был подписан днем ранее (по законодательству президент подписывает указ после одобрения депутатами). «Газета.uz» вспоминает яркие моменты в карьере Шухрата Ганиева и анализирует, как изменилась Ферганская область при нем.

Шухрат Ганиев (в центре) и Хайрулла Бозоров (справа), который сменил его на посту хокима Ферганской области. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

"Ферганская область стала мала для его мировоззрения, планов и идей"

В беседе с «Газетой.uz» бывший пресс-секретарь областного хокимията Мухаммаджон Обидов (покинул пост по состоянию здоровья) рассказал о личных качествах и стиле работы Шухрата Ганиева.

«Шухрат Ганиев — человек с сильной волей. Он очень умный, талантливый во всех сферах, которые он изучил очень быстро. Экономику знает лучше экономиста. Несмотря на то, что он уходит на пост руководителя в аграрной сфере, он хорошо понимает все сферы, потому что Бог дал ему какие-то священные силы. У него очень хорошая память. Он много читает, в частности, художественную литературу», — рассказал он.

Бывший пресс-секретарь утверждает, что у Шухрата Ганиева есть принцип не прощать тех, кто лжет.

«Если ошибка по работе, то он дает возможность исправиться. Но если ошибка связана со злоупотреблением полномочиями для личной выгоды, то он не прощает… Поэтому он долгие годы возглавлял область. Ни один человек в Ферганской области не скажет, что Ганиев сделал что-то в своих личных интересах», — сказал Мухаммаджон Обидов.

По его словам, бывший хоким очень трудолюбив, и перед тем, как дать поручение, он разъяснял механизм его решения.

«Он также аналитик. Одним словом, как говорится в русской пословице, „он здесь уже был не в своей тарелке“. Другими словами, область стала мала для его мировоззрения, планов и идей. Масштаб был маленьким. Поэтому решение президента очень правильное», — уверен он.

Шухрат Ганиев оценивал людей по тому, как они трудятся, — это важный принцип, считает бывший пресс-секретарь.

«Еще увидите, он поднимет агропромышленность в стране на высокий уровень. У него много идей. Этот человек добьется высокой доли экспорта плодоовощной продукции в структуре экспорта страны, потому что в Фергане он смог сделать это. Сегодня Ферганская область занимает первое место по экспорту сельскохозяйственной продукции. Он очень дипломатичный в вопросах привлечения прямых иностранных инвестиций, с иностранными специалистами и руководителями он общается очень принципиально. По этому показателю (ПИИ — ред.) Ферганская область занимает первое место. Все это — результаты личных способностей Шухрата Ганиева», — заявил Мухаммаджон Обидов.

Фото из социальных сетей.

Решение о назначении Шухрата Ганиева было принято во время его разговора с президентом, отметил бывший пресс-секретарь.

«Шухрат Ганиев напрямую общается с президентом. Но он сам не знал, что так случится. Никто не знал», — подчеркнул он.

Мухаммаджон Обидов вспоминает, что когда Шавкат Мирзиёев был назначен премьер-министром и одновременно курировал агропромышленный комплекс страны, Шухрат Ганиев в 2007—2008 годах работал заведующим информационно-аналитического департамента правительства по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров.

«Тогда у премьер-министра не было заместителя по вопросам сельского хозяйства. Ганиев — очень опытный в этой сфере. Он работал хокимом Ферганской области 11 лет. Он в совершенстве изучил все сферы, в том числе строительство, экономику, искусство, культуру и даже журналистику. Освоил все сферы. Он всесторонне развитый человек, сильный», — резюмировал бывший пресс-секретарь.

Достижения Шухрата Ганиева, позволившие ему стать вице-премьером

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

По данным Xabar.uz, при назначении Шухрата Ганиева вице-премьером учитывался ряд положительных изменений в области. В нынешнем году в области реализуется 20168 проектов. Кроме того, за последние четыре года Ферганская область первой выполняла государственный заказ на зерно (урожайность пшеницы с 1 га превысила 70 центнеров).

Область является лидером по производству хлопка-сырца за счет увеличения урожайности на 8−10 центнеров с 1 га в 2018—2020 годах, пишет издание. Кроме того, в регионе успешно работают 9 хлопково-текстильных кластеров.

Отмечаются успехи и в промышленном секторе. В свободной экономической зоне «Коканд» запущено свыше 50 предприятий. Количество совместных предприятий приблизилось к 500.

Сегодня в области функционируют более 10 вузов, среди них — филиалы Корейского международного университета и Латвийской высшей школы ISMA.

Шухрат Ганиев и критика в СМИ

Шухрат Ганиев регулярно становился объектом критики за свои высказывания и действия. В начале 2018 года он заявил, что жители Ташлакского района, где проживали некоторые из жертв пожара автобуса в Казахстане (всего тогда погибли более 50 узбекистанцев), опозорили Ферганскую область. Тогда бывший хоким распорядился отказать жителям района в совершении хаджа и запретил жителям области выезжать в трудовую миграцию.

В июне 2018 года во время видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиёев высказал недовольство работой Шухрата Ганиева, сказав: «Извините, но он мне напоминает председателя колхоза. Я не могу проводить реформы с таким человеком».

В начале августа 2019 года президент критиковал Шухрата Ганиева за массовые сносы недвижимости жителей и предпринимателей в Риштанском районе под предлогом реконструкции. Многие жители воспринимают действия хокимов как поручение и политику президента, отметил тогда Шавкат Мирзиёев, ставя под сомнение компетентность Шухрата Ганиева.

«Во всем Узбекистане. В интернете пишут: „Президент дал поручение сносить, вызвать недовольство людей“. Я тебе сколько раз говорил, бессовестный, столько денег дал для Риштана. Я сказал обновить Риштан, но удовлетворив людей, господин Ганиев. Опытный хоким… Вы предатели… Вместе с вами можно выполнять большие дела? Никогда. Потому что человек боится давать вам поручения. Потому что нет потенциала, знаний, не читаете книг, постановлений президента», — отмечал глава государства.

Шухрат Ганиев за это просил прощения у народа Узбекистана. Тогда руководство страны посчитало, что увольнение трех хокимов (Ферганской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей) станет для них «самым легким выходом» из ситуации. Им было поручено заняться исправлением ситуации, восстановлением имущественных прав граждан и их доверия к власти.

В конце августа того года Шухрат Ганиев был среди награжденных орденом «Мехнат шухрати» в связи с 28-летием независимости Узбекистана. Зафар Рузиев спустя два месяца был освобожден от должности хокима Кашкадарьинской области.

В конце сентября 2019 года Шухрат Ганиев вновь оказался в центре скандала. В сети распространилась аудиозапись, на которой глава области грубо высказывается о ношении мужчинами бород и женщинами платков. Он дал поручения бороться с этими явлениями и сказал, что депутатами на выборах, запланированных на 22 декабря, станут те, кто отличится в этой сфере.

Позже областная администрация сообщила, что Шухрат Ганиев и должностные лица хокимията «изучили мнения и комментарии в зарубежных СМИ и социальных сетях и сделали соответствующие выводы».

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Реагируя на инцидент, комиссия Сената Олий Мажлиса по регламенту и этике на расширенном заседании 30 сентября рассмотрела вопрос о сенаторской деятельности Шухрата Ганиева, вынесла ему строгое предупреждение и дала испытательный срок три месяца. Центральная избирательная комиссия назвала его слова про выборы депутатов безосновательными.

В середине декабря в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Шухрат Ганиев спрашивает о «похоронной молитве» для блогера, который сообщил в интернете об акции протеста жителей Кувинского района из-за перебоев в подаче электроэнергии и газа. В хокимияте запись назвали «грубым монтажом». Депутат попросил прокуратуру дать правовую оценку высказыванию. Генпрокуратура, изучив запись, подтвердила, что на ней звучит голос хокима Ферганской области, но оснований для уголовного дела не нашла.

В мае 2020 года в эксклаве Сох Ферганской области на границе с Кыргызстаном произошел конфликт между жителями приграничной территории из-за воды. На встрече премьер-министра Абдуллы Арипова с жителями района звучала критика в адрес Шухрата Ганиева и требование освободить его от должности хокима.

2 июня появилось еще одна аудиозапись на которой мужчина, чей голос похож на голос Шухрата Ганиева, угрожает стереть село Лимбур и другие «конфликтные» поселения с карты Сохского района. Прежний пресс-секретарь хокимията Мухаммаджон Обидов, комментируя недовольство жителей Соха, заявил, что недоброжелатели есть даже у популярных хокимов.

Ряд СМИ Узбекистана удалили статьи о недовольстве жителей Соха Шухратом Ганиевым.

В августе начались задержания жителей Соха в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и сопротивлении представителям власти.

«Ему придется менять и стиль работы»





Источник «Газеты.uz» в правительстве прокомментировал назначение Шухрата Ганиева вице-премьером.

«Одно дело работать хокимом области, где многое сносится, многое прощается, многое не замечается, многое принимается естественным образом. Там люди привыкли. В каких-то случаях это выплескивается, но наружу выходит только одна история из тысячи. В Ташкенте ему будет сложнее, поскольку он будет находиться на виду. Кроме того, здесь не на всякого прикрикнешь», — сказал он.

По его словам, работая на республиканском уровне, чиновнику придется менять и стиль работы, и отношение к людям. «В противном случае он здесь не сможет работать».

Несмотря на всю критику, «он на самом деле искренний человек… и он страшный трудоголик», добавил источник.

Как изменилась жизнь в Ферганской области при Шухрате Ганиеве

Фото: хокимият Ферганской области.

Официально Шухрат Ганиев вступил в должность хокима в 2012 году, но фактически руководил Ферганской областью с 2011 года. Для анализа социально-экономического положения региона при нем «Газета.uz» использовала данные Государственного комитета по статистике с 2011 года.

Объем валового внутреннего (регионального) продукта в Ферганской области с 2011 по январь-июнь 2020 года вырос в 2,45 раза — с 6,8 трлн сумов (5-е место среди 14 регионов страны) до 16,8 трлн сумов (4-е место). При этом темпы роста ниже показателя по республике — 2,6 раза.

Объем ВРП на душу населения за этот период вырос в 2,1 раза — с 2,1 млн сумов (12-е место) до 4,4 млн сумов (11-е место). При этом темпы роста также ниже показателя по республике — 2,2 раза.

Реальные совокупные доходы на душу населения (данные доступны с 2013 года) в 2013—2019 годах повысились в 2,5 раза — с 2,6 млн сумов (9-е место) до 6,9 млн сумов (13-е место), но в разрезе регионов жители Ферганской области имели меньше дохода.

Инвестиции в основной капитал на душу населения за указанные семь лет увеличились в 3,8 раза — с 634,3 тысячи сумов (10-е место) до 2,5 млн сумов (14-е место). При этом показатель по республике в среднем вырос в 5,5 раза.

Уровень безработицы с 2011 года по первый квартал 2020 года вырос с 5% до 9,7% (по всему Узбекистану — с 5% до 9,4%).

Объем промышленного производства в 2011—2019 годах повысился в 4,7 раза — с 4,1 трлн сумов (6-е место) до 19,4 трлн сумов (6-е место), хотя показатель по Узбекистану вырос почти в 7 раз — 47,5 трлн до 331 трлн сумов. Доля Ферганской области в общем объеме промышленного производства по стране за этот период снизилась с 8,7% до 5,9%.

За 10 лет в Ферганской области прибавилось 38 образовательных учреждений, их общее их число достигло 960. Количество учителей в школах (включая совместителей) увеличилось с 42272 до 52297, в вузах — с 1484 до 1605.

В 2011—2017 годах в Узбекистане уменьшилось число больничных учреждений — с 1181 до 1135, в том числе в Ферганской области — с 164 до 118. Амбулаторно-поликлинических учреждений также стало меньше — с 6354 до 5296 (в Ферганской области — с 644 до 458).

Фото: Хокимият Ферганской области.

Коэффициент материнской смертности в области снизился с 25,1 до 13,5 на 100 тысяч родившихся живыми в 2011—2018 годах, коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до года на 1000 родившихся живыми) — с 12,7 до 6.

Объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в Ферганской области в 2011—2019 годах вырос с 3,9 трлн сумов (6-е место) до 19,4 трлн сумов (6-е место).

Число зарегистрированных преступлений за 2011−2019 годы снизилось с 8954 до 5079.

Если в 2011—2019 годах в Ферганской области общая площадь жилфонда увеличилась с 43,7 млн до 49 млн кв. м, то количество жилых квартир (домов) уменьшилось с 666,3 тысячи до 654,9 тысячи.