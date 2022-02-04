В Сергелийском районе Ташкента с 4 февраля начал работу Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения компании Autodriver Study. С этой же даты прекратили приём теоретического и практического экзамена все регистрационно-экзаменационные отделения УБДД ГУВД столицы.

Без человеческого фактора

Отличием новой системы сдачи теоретических и практических экзаменов на получение прав является то, что экзамены проводятся и оцениваются без участия человеческого фактора, т. е. полностью в автоматизированном режиме.

Внедрение новой системы было предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 7 декабря 2020 года (ПП-4913) «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством». Этим документом лицензированным автошколам с 1 апреля 2021 года было предоставлено право проводить теоретические и практические экзамены на получение водительских прав (для всех категорий автомототранспорта, кроме трамвая и троллейбуса).

Однако лишь спустя почти год открылся первый частный экзаменационный центр. Его открытие последовало за недавней критикой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в адрес автошкол страны. На одном из совещаний 26 января он заявил: «Получение водительского удостоверения без обучения превратилось в обычное дело… Что, в Узбекистане нет законов?.. В некоторых случаях даже не посещают, получают [права], заплатив деньги».

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Заместитель министра внутренних дел, начальник Департамента общественной безопасности МВД Бекмурод Абдуллаев, выступая 3 февраля на открытии нового центра, напомнив о «сказанных с горечью» словах президента, признал недостатки: «Теперь за руль будут садиться, выезжать на дорогу не те, у кого есть деньги или знакомства, а только те, у кого есть знания. Мы не согласны на другое и не допустим этого».

Представитель руководства МВД назвал открытие центра непосредственным результатом усилий и реформ, осуществляемых президентом страны.

«Для обеспечения объективности процесса, предупреждения коррупциогенных ситуаций руководителем Ташкентского экзаменационного центра назначен специалист из Великобритании», — сообщил глава департамента, в который теперь входит Служба безопасности дорожного движения.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

«Теперь представьте, если система экзаменации прозрачна и справедлива, если водительское удостоверение получают только граждане, которые учились и имеют достаточно навыков, а другие массово проваливают экзамены — что это нам даст? Во-первых, это создаст обратную цепную реакцию и приведёт к повышению качества образования в автошколах. Потому что сейчас автошколы в основном соревнуются только по дешевизне или дороговизне цены, и всё. Качество образования особенно не беспокоит ни большинство граждан, ни руководство автошкол. Однако теперь, когда не будет возможности сдать экзамен за счёт денег, знакомых („таниш-билиш“), они будут вынуждены учиться. Безответственные же автошколы или будут вынуждены закрыться, или, наконец, начнут давать качественное образование», — заявил Бекмурод Абдуллаев.

«Выдача прав только тем, кто имеет достаточно знаний и навыков, сама по себе приведёт к тому, что количество дорожно-транспортных происшествий в нашей стране начнёт снижаться», — отметил он.

«Сейчас во многих наших автошколах качество обучения низкое. Кроме того, к огромному сожалению, в сознании людей укрепилось то, что получить водительские права можно без учёбы, и сразу изменить мышление людей непросто. Не секрет, что многие вместо того, чтобы учиться, ищут знакомых. Естественно, с началом работы таких экзаменационных центров в социальных сетях станет больше возмущений тех, кто не прошёл экзамен. Кроме того, внедрение системы, свободной от человеческого фактора, кому-то не понравится, особенно тем, кто заинтересован в старой системе. Но мы к этому морально готовы», — заявил Бекмурод Абдуллаев.

Он подчеркнул: «Конечно, если бы не политическая воля президента, мы бы не решились на такой революционный шаг».

«Мы должны помнить, что все эти реформы служат только и только нашему народу, ценности и достоинству человека, жизни и здоровью наших граждан», — сказал замминистра.

Автоматизированные экзаменационные центры планируется поэтапно построить во всех регионах Узбекистана в течение 2022−2023 годов.

О компании Autodriver Study

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Единый экзаменационный центр (Toshkent Imtihon Markazi, TIM) стал первой компанией, получившей право оказания государственной услуги по проведению теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Директором компании на её сайте указан Дэниел Бёрк.

3 февраля в разделе «О нас» сайта сообщалось, что лицензия №AVHT 1895 была получена 2 февраля 2022 года. Сейчас эта информация отсутствует.

Согласно открытым данным ЕГРПО, Autodriver Study была зарегистрирована 6 октября 2017 года. Руководителем указан Дэниел Бёрк (Burke Daniyel James), единственным учредителем — Дилшод Шухратович Джураев.

Журналист Мухрим Агзамходжаев обратил внимание на то, что, по данным Web.Archive, Autodriver Study имела два филиала — один на месте текущего центра, другой — на улице Алишера Навои, 1, где размещался филиал инновационной автошколы Avtotest.









Дилшод Джураев владеет ещё двумя автошколами — Nurafshon Yo’l Avtomaktabi и Innodriver Study, зарегистрированными в октябре и ноябре 2017 года. Юридический адрес Innodriver Study совпадает с адресом компании Avtotest Report, которая владеет торговыми парками Avtotest, Avtotest 2.0 и Avtotest Obey Rules, — улица Тараса Шевченко, 21 в Мирабадском районе Ташкента.

В задней части этого здания — по адресу Тараса Шевченко, 23 — находится офис телеканала Milliy TV.

Основателем школы Avtotest (сейчас учредителем указана Иродахон Исмаилова) и действующим учредителем телеканала Milliy TV (66,7%) является председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.

За 10 месяцев 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 7681 ДТП, в которых погибли 1964 человека и травмы получили 6886 человек. Эти цифры превысили показатели всего 2020 года, когда действовали длительные карантинные ограничения.

Главными причинами аварий называются неправильная организация и неисправность дорог — 1782 (23,2%), пересечение пешеходами дорог в необозначенных местах из-за отсутствия пешеходных переходов — 1705 (22,2%) и несоблюдение установленного ограничения скорости — 1221 (15,9%).