Назначен начальник недавно созданного Главного управления обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел Узбекистана. Им стал полковник

Дониёр Бахтиёрович Кадиров, сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, Главное управления обеспечения безопасности на транспорте было создано в структуре МВД постановлением президента от 6 марта.

В задачи подразделения входят охрана общественного порядка, профилактика правонарушений и борьба с преступностью на объектах метрополитена, железнодорожной и воздушно-транспортной инфраструктуры/

Управление также обеспечивает безопасность передвижения пассажиров, сохранность товаров, перевозимых на железнодорожном и воздушном транспорте и пресечение террористических угроз, фактов незаконного оборота наркотических средств, огнестрельного оружия, боеприпасов и опасных веществ на транспорте.