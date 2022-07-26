Указом президента Комил Исмоилович Алламжонов назначен на должность заместителя руководителя Администрации главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По имеющейся информации, на этой должности, которая является новой в АП, он будет ответственным за изучение общественного мнения и информационную политику. Шерзод Асадов сохранил пост заместителя главы АП — пресс-секретаря главы государства.

Комил Алламжонов (1984 г. р.) — выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

С января 2020 года был председателем попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

До этого, с ноября 2018 года, был директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (образовано в феврале 2019 года на базе Узбекского агентства печати и информации).

Ранее работал пресс-секретарём президента и одновременно заместителем руководителя Администрации главы государства.

В 2009—2013 годах работал руководителем информационной службы — пресс-секретарём председателя Государственного налогового комитета, в 2005—2009 годах — и. о. руководителя информационной службы ГНК.

Является основателем автошколы Avtotest и центра экзаменации водителей Autodriver Study, газеты «Солик инфо», программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и других проектов.