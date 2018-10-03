Комил Алламжонов освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента — пресс-секретаря президента Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в администрации главы государства. Причины такого решения узнать не удалось.

Комил Алламжонов был назначен на эту должность указом президента Шавката Мирзиёева от 27 августа, которым вместо аппарата президента была образована администрации президента.

Пресс-секретарем президента и заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства он был назначен в декабре прошлого года.

Комил Алламжонов (1984 г. р.) — выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

В 2005—2009 годах был и. о. руководителя информационной службы Государственного налогового комитета, в 2009—2013 годах — руководителем информационной службы — пресс-секретарем председателя ГНК. Основатель автошколы Avtotest, газеты «Солик инфо», программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и других проектов.