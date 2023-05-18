Алишер Саидаббасович Султанов был назначен советником президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам. Об этом «Газете.uz» стало известно из программы третьей Международной энергетической конференции, которая стартует в Ташкенте 19 мая.

Согласно программе, Алишер Султанов примет участие в панельной сессии «Стратегическое планирование ТЭК (топливно-энергетического комплекса) Узбекистана в условиях динамичных геополитических и геоэкономических реалий».

Алишер Султанов с февраля 2019 года по апрель 2022 года работал министром энергетики. Он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, говорилось в официальном сообщении.

О его назначении на новую должность не сообщалось. В марте в интернете появились сообщения о назначении советником президента, но «Газете.uz» не удалось это подтвердить. На сайте пресс-службы президента Узбекистана в разделе о руководстве Администрации президента информации об этом также нет.

Алишер Султанов (1967 года рождения) окончил военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского (1989). Начал работу в нефтегазовой отрасли в 1996 году.

С 2002 по 2013 годы возглавлял унитарное дочернее предприятие «Шуртанский газохимический комплекс». В 2013—2015 годах работал начальником Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ «Узбекнефтегаза» — первым заместителем председателя правления, в 2015—2018 годах — председателем правления «Узбекнефтегаза».

С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.