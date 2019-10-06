Главное

Уходящая неделя была богатой на резонансные события. Началась она с вызова хокима Ферганской области и сенатора Шухрата Ганиева на заседание Комиссии по регламенту и этике в Сенате. Коллеги-сенаторы осудили его за высказывания на утекшей в сеть записи (где он выступает против ношения бород и платков). Хоким получил строгое предупреждение и испытательный срок. На инцидент отреагировал даже президент, заявивший, что носить платки женщинам никто не запретит.

Активные обсуждения, не прекращающиеся до сих пор, вызвало заявление председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, посетившей Ташкент, о проработке вопроса вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.

Официальная реакция со стороны Узбекистана появилась только к концу недели. Первый зампредседателя Сената Садык Сафаев сообщил, что вступать в ЕАЭС страну никто не принуждает, решения по этому вопросу еще не принято, пока идут консультации. Он также рассказал, что в скором времени ожидаются «достаточные подвижки» в присоединении Узбекистана ко Всемирной торговой организации.

В Ташкенте впервые прошло заседание Тюркского делового совета. Для участия в нем в столицу прибыл генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. 15 октября на саммите Тюркского совета в Баку Узбекистан станет полноправным членом этой организации.

Важным событием стало подписание президентом указа о реформе государственной гражданской службы. Уже с 2020 года прием на госслужбу будет проходить на основе открытого независимого конкурсного отбора. При президенте создается Агентство развития госслужбы.

Правительство утвердило перечень сильнодействующих лекарств. Препараты на основе залеплона, прегабалина и тропикамида будут отпускать исключительно социальные аптеки, а также аптеки, имеющие лицензию на хранение и реализацию наркотиков и психотропов. О том, что в столице свободно и без рецепта продаются указанные препараты, в июне писала «Газета.uz».

Больше резонансных новостей

МВД прокомментировало видеозапись, на которой слушатели курсов повышения квалификации «протестуют» против отправки на хлопок. На видео молодые сотрудники жалуются, что из их зарплат удерживают по 800 тысяч сумов на питание, а им надо кормить семьи. В министерстве заявили, что запись была сделана с целью дискредитировать органы внутренних дел и что на хлопок никого отправлять не собираются.



Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» рассказала о своем расследовании, согласно которому секретное подразделение СГБ Узбекистана предположительно приобретало хакерские инструменты.

МВД предложило запретить шторки на задних боковых стеклах легковых автомобилей. За последние месяцы в разных регионах прошли судебные процессы, на которых штрафы, выписанные дорожными инспекторами за шторки на задних стеклах, были признаны необоснованными.

В Ферганской области в аварию попали находившиеся в одной машине заместители директоров трех разных школ и сторож отдела народного образования Дангаринского района, два человека погибли. В МВД опровергли информацию о том, что сотрудники народного образования ехали на совещание хокима области.

Энергетика

Сразу несколько новостей на этой неделе были посвящены сфере энергетики. Тендер на строительство солнечной фотоэлектрической станции в Навои выиграла эмиратская компания Masdar. Это был первый в истории Узбекистана открытый тендер по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство в солнечной энергетике.

В Ташкенте подписано соглашение об оказании Международной финансовой корпорацией консультационных услуг по проекту строительства новой теплоэлектростанции в Сырдарье. Частный инвестор будет определен путем конкурсных торгов в 2020 году.

Азиатский банк развития выделил заём на строительство нескольких гидроэлектростанций в Кашкадарье общей мощностью 25 МВт, включая три мини/микроГЭС.

Шавкат Мирзиёевна дал указания по переводу теплоснабжения Ташкента и областных центров на закрытую систему и разработке мер по обеспечению теплом частных домов.

Другие новости

В столице презентовали «детсады на колесах» — мобильные дошкольные образовательные организации (ДОО), получившие название «Аклвой». В Узбекистане есть районы, где ДОО не посещают до 90% детей. Именно на них и рассчитан новый проект. 16 автобусов будут курсировать по определенному маршруту, делая остановки в 44 специально оборудованных местах.

Минздрав сообщил, что с 2018 года количество нападений на медработников превысило 400. Для решения проблемы предлагается усилить ответственность за нападение на лиц, исполняющих служебные обязанности.

Депутаты приняли закон, отменяющий уголовную ответственность и снижающий размер штрафов за нарушение иностранцами правил пребывания в Узбекистане.

Совет фермерских и дехканских хозяйств в обращении правительству попросил либерализовать цены на зерно, муку и хлеб. Регулирование цен не дает фермерам быть уверенными в завтрашнем дне, заявили в совете.

В Самарканде намерены воссоздать сады Амира Темура «Боги Баланд» и «Боги Шамол», организовать музеи «под открытым небом» на древних городищах и построить пешеходные улицы по маршрутам туризма.

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