Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 27 сентября утвердил перечень сильнодействующих лекарств. В него вошли, в частности, залеплон («анданте»), прегабалин («лирика») и тропикамид, получившие распространение как «аптечные наркотики».

Эти лекарства, помеченные в перечне «звездочкой», могут отпускаться в розницу исключительно в социальных аптеках, а также в аптеках, имеющих лицензию на хранение и реализацию наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, эта мера начнет действовать с 1 декабря согласно постановлению президента от 6 сентября. Этот же документ запретил медицинским организациям назначать больному рецептурные лекарства без оформления рецепта в установленном порядке.

Перечень сильнодействующих лекарств содержит не только названия веществ, но и объем, после превышения которого количество вещества будет считаться крупным размером при квалификации преступного деяния. Наказуемым, по всей видимости, станет нарушение порядка отпуска лекарств по рецепту.

Законопроект по совершенствованию административной и уголовной отвественности за нарушение правил реализации лекарств должен быть внесен в Кабинет Министров к середине ноября.

В июне «Газета.uz» писала об охватившей Ташкент эпидемии «аптечной наркомании». Расследование показало, что в столице массово употребляются рецептурные препараты прегабалин, залеплон и тропикамид, которые можно приобрести без рецепта.