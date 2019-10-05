Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон о либерализации преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в Узбекистане иностранных граждан и лиц без гражданства («Газета.uz» писала о разработке проекта закона в феврале). Документ направлен в Сенат для одобрения, сообщил в статье на сайте газеты «Народное слово» член фракции Народно-демократической партии Узбекистана в нижней палате парламента Шухрат Мамаджанов.

«В нашей стране в отличие от других государств была установлена уголовная ответственность за нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан. В том числе предусматривается лишение свободы сроком до трех лет. За последние три года расследовано 76 уголовных дел», — сообщил депутат.

В законодательстве также установлена административная ответственность за нарушения паспортной системы и правил пребывания в стране. За 2016−2018 годы к административной ответственности были привлечены 18 тысяч человек, из которых 12 тысяч были иностранными гражданами.

Задача по либерализации ответственности за нарушение правил пребывания была поставлена указом президента от 17 января. «На Востоке считается, что не принять гостя или не оказать ему должного уважения — позор для семьи и рода. Сегодня в Узбекистане вопросы гостеприимства, развития туристского сектора возведены в ранг государственной политики», — говорится в статье.

При подготовке поправок депутаты проанализировали правоприменительную практику, учли мнение общественности, туристских компаний и других организаций.

В итоге принято решение об исключении из Уголовного кодекса статьи 224 «Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан». Это означает, что иностранные граждане и лица без гражданства больше не будут привлекаться к уголовной ответственности за совершение данного правонарушения.

Сейчас за нарушение правил паспортной системы на граждан Узбекистана налагается штраф от 0,5 до 3 минимальных размеров заработной платы, на иностранных граждан и лиц без гражданства — от 50 до 100 МРЗП. Это «нарушает принципы равенства и гуманизма», отметил Шухрат Мамаджанов.

В принятом законе размер штрафа существенно снижен. «В целях реализации принципов равенства граждан перед законом, гуманизма и справедливости» вопрос привлечения к ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания дифференцирован, т. е. классифицирован по нарушениям сроков незаконного пребывания в стране.

Кроме того, проведена либерализация ответственности по вопросу выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы республики. Теперь при первом нарушении правил пребывания правонарушителя планируется выдворять за пределы страны с последующим ограничением в праве на въезд сроком на 1 год, а при повторном правонарушении — на 3 года.

В целях судебной защиты прав человека наказание в виде административного выдворения предлагается осуществлять административными судами, а компетенции по наложению штрафов планируется передать органам внутренних дел. Планируется, что штраф можно будет оплатить прямо в аэропорту.

Также вводится норма, согласно которой иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до 18 лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания.

В январе широкую огласку получил случай, когда супружеская пара туристов не была выпущена из страны из-за истечения срока их виз на один и два дня. Государственный комитет по развитию туризма тогда заявил, что текущая нормативно-правовая база устарела и нуждается в пересмотре. В конце мая указом президента с целью создания удобств для иностранных граждан был изменен порядок действия электронных въездных виз.