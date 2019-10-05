В начале недели в местных СМИ и соцсетях широко обсуждалось возможное участие Узбекистана в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС), а наступивший уикэнд проходит уже под знаком другого интеграционного объединения — Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в азербайджанском Нахичеване. При совете действует Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркоязычных государств, Тюркский деловой совет. До недавнего времени участникам совета являлись Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. В 2018 году к организации в качестве наблюдателя присоединилась Венгрия.

Президент Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя участвовал в заседании Тюркского совета в Чолпон-Ате в Кыргызстане. Это был первый приезд главы Узбекистана на саммит за все 10 лет его существования.

В середине сентября президент ратифицировал соглашение о создании Тюркского совета, которое ранее было утверждено в Олий Мажлисе. 15 октября в Баку Узбекистан примет участие в очередном, седьмом саммите совета уже в качестве его полноправного члена.





Джамшид Кучкаров.

«Очень символично, что Узбекистан присоединился к Тюркскому совету в год десятилетия этой организации. Мы готовы активно сотрудничать с ее участниками», — заявил на открытии инвестиционного форума в рамках Делового совета заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

Скрытый символизм также проявился, когда глава Минфина рассказал собравшимся на встрече более 300 бизнесменам из 6 стран о последних достижениях правительства в налоговой и таможенной реформах.

Вице-премьер таким образом дал понять, насколько всерьез приросла организация ее новым участником, и что Ташкент готов участвовать в решении нынешних экономических проблем, которые стоят перед тюркоязычным миром.





Багдад Амреев.

«Наши страны серьезно зависят от цен на нефть и газ, и поэтому нам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы минимизировать риски», — заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. Он отметил, что в непростое для мировой экономики время участникам организации необходимо сосредоточиться на взаимной торговле и развитии малого и среднего бизнеса.

Предпринимательство станет главной темой предстоящего саммита Тюркского совета в Баку. Туризм, развитие транспортной инфраструктуры также выступают как наиболее адекватное выражение сотрудничества между тюркоязычными странами.

По данным совета, при совокупном объеме товарооборота в 560 млрд долларов взаимная торговля его участников с потенциальным рынком в 160 миллионов человек составляет сегодня только около 8 млрд долларов.

Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарчиклиоглу в вопросе развития торговых связей был куда эмоциональнее. «Торговля, торговля и еще раз — торговля! Почему мы до сих пор на разрушили все барьеры?» — сотрясал микрофон чем-то знакомый лозунг турецкого бизнесмена. Именно ему доверено руководство Тюркской торгово-промышленной палатой, открывшейся в мае в казахстанском Нур-Султане.

Хисарчиклиоглу, подхватив тему углеродной зависимости, считает, что без промышленной кооперации, развития предпринимательства, снятия взаимных таможенных барьеров тюркским странам будет не так просто конкурировать на внешних рынках.

В соседнем Казахстане, где с нефтью и газом все хорошо, акцент делают на развитии транспортных коридоров. «Мы приглашаем тюркский бизнес использовать наш транзитный потенциал — через Казахстан открывается дорога для выхода на рынок России и другие стран ЕАЭС», — заявил председатель правления Национальной палаты казахстанских предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

У бизнесменов Азербайджана перед саммитом в Баку в списке главных вопросов также тема логистики. «Мы не смогли привести в Ташкент всех желающих, поэтому просим узбекскую сторону увеличить количество авиарейсов в Баку», — сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев отметил, что объем торговли его страны с другими участниками Тюркского совета вырос за последние годы почти на четверть. «И это — без нефти и газа, который мы покупаем в России», — заметил он. Впрочем, проблемы у кыргызского бизнеса на тюркском пространстве во многом общие со всеми участниками — затягивание таможенных процедур и отсутствие современной инфраструктуры бизнеса.

Экономическую повестку предстоящего саммита в Баку также может дополнить Инвестиционный форум, состоявшийся в рамках заседания Делового совета. В дополнение к официальным сессиям здесь прошли деловые встречи в формате B2B между представителями властей и бизнеса стран организации.